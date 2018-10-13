Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Ekim 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 28° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 55 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

14/10/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

15/10/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.

16/10/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.