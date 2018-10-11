Alanya - Antalya Hava Durumu - 12 Ekim 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu - 12 Ekim 2018
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 29° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 56 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

12/10/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.

13/10/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

14/10/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Genellikle Güneşli olacak.

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