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Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Ocak 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Ocak 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

10 Ocak 2018 Çarşamba 19:27
Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Ocak 2018
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 17° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 87 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

11/01/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Çok Bulutlu olacak.

12/01/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

13/01/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava DurumuAlanyaAntalya
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