Alanya - Antalya Hava Durumu (11 Haziran 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (11 Haziran 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 27° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 71 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

11/06/2019, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.

12/06/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Genellikle Güneşli olacak.

13/06/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

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