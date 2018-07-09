Alanya - Antalya Hava Durumu - 10 Temmuz 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 32° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 58 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

10/07/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 25° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

11/07/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

12/07/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Genellikle Güneşli olacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 17:32