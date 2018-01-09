Alanya - Antalya Hava Durumu - 10 Ocak 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 14° derece civarında olması ve havanın Açık olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 99 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

10/01/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Çok Bulutlu olacak.

11/01/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Hafif Yağmurlu olacak.

12/01/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Sağanak Yağışlı olacak.