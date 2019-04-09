Alanya - Antalya Hava Durumu (10 Nisan 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 20° derece civarında olması ve havanın Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 69 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

10/04/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

11/04/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Hafif Yağmurlu olacak.

12/04/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.