Alanya - Antalya Hava Durumu (10 Nisan 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (10 Nisan 2019)
banner404

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 20° derece civarında olması ve havanın Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 69 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

10/04/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

11/04/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Hafif Yağmurlu olacak.

12/04/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Corendon'dan 'Alanya GZP' açıklaması 
Corendon'dan 'Alanya GZP' açıklaması 
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472