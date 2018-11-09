Alanya - Antalya Hava Durumu - 10 Kasım 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 23° derece civarında olması ve havanın Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 50 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

10/11/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

11/11/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

12/11/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.