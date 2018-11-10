Alanya - Antalya Hava Durumu - 10 Kasım 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 53 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

11/11/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

12/11/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

13/11/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.