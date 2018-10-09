Alanya - Antalya Hava Durumu - 10 Ekim 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 29° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 57 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

10/10/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Genellikle Güneşli olacak.

11/10/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Genellikle Güneşli olacak.

12/10/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.