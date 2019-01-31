Alanya - Antalya Hava Durumu (1 Şubat 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 13° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 100 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

01/02/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

02/02/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

03/02/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.