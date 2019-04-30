Alanya - Antalya Hava Durumu (1 Mayıs 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (1 Mayıs 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 26° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 70 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

01/05/2019, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

02/05/2019, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

03/05/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

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