Alanya - Antalya Hava Durumu (1 Mart 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu (1 Mart 2019)
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 15° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 24 olması ve rüzgar hızının ortalama 16.09 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

01/03/2019, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

02/03/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

03/03/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

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