Alanya - Antalya Hava Durumu (1 Haziran 2019)

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 28° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 65 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

01/06/2019, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

02/06/2019, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.

03/06/2019, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.