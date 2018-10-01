Alanya - Antalya Hava Durumu - 1 Ekim 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 29° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 58 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

02/10/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

03/10/2018, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Kısmen Güneşli olacak.

04/10/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 30° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Çok Bulutlu olacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 18:28