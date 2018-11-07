Alanya - Antalya Hava Durumu - 08 Kasım 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 24° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 39 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

08/11/2018, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

09/11/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Genellikle Güneşli olacak.

10/11/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 18:06