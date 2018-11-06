Alanya - Antalya Hava Durumu - 06 Kasım 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Alanya - Antalya Hava Durumu - 06 Kasım 2018
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 20° derece civarında olması ve havanın Açık olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 50 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/hşeklinde seyredeceği öngörülüyor.

06/11/2018Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.

07/11/2018Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

08/11/2018Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Genellikle Güneşli olacak.

09/11/2018Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

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