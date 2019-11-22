AFAD ve Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada Ege kıyıları ile İstanbul, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağını bildirdi. Sağanağın gece saatlerinden itibaren İzmir'in ve Muğla'nın batı, Aydın'ın ise kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. AFAD da Kıyı Ege ile ilgili uyarıda bulundu.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarından itibaren ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ( Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyısı ( Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batısında ( Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
KIYI EGE'YE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Ege'de görülecek yağışların, Çanakkale'nin batı ilçelerinde de ( Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AFAD DA UYARDI
Konuyla ilgili, AFAD da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: ''İzmir'in batı, Aydın'ın kıyı ve Muğla'nın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir. Ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.''
İSTANBUL'DA YARIN SAĞANAK BEKLENİYOR
Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ile İstanbul, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise gece ve yarın sabah yer yer pus ve sis öngörülüyor.
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