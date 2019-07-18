Acil Durum Yönetim Merkezi'nden 4 ile uyarı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, iç, batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu 31 Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 27 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 10:23