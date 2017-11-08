9 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 23° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 43 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

09/11/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

10/11/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Genellikle Güneşli olacak.

11/11/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.