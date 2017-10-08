9 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 24° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 61 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

09/10/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

10/10/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.

11/10/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.