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9 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
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9 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

9 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

08 Aralık 2017 Cuma 17:39
9 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 17° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 44 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

09/12/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Çok Bulutlu olacak.

10/12/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

11/12/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
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