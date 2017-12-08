9 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:
Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 17° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 44 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.
09/12/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Çok Bulutlu olacak.
10/12/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Sağanak Yağışlı olacak.
11/12/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.
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