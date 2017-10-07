Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.174
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7214
EURO
4.2375
8 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
8 Ekim 2017 Alanya -...
Cinsel gücü artırıcı haplarda ölüm tehlikesi
Cinsel gücü artırıcı haplarda ölüm...
Güzelliğiniz anneliğinizden
Güzelliğiniz anneliğinizden
banner468

8 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

8 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

07 Ekim 2017 Cumartesi 18:08
8 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
banner404

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

ALANYA, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 26° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 54 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

07/10/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

08/10/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

09/10/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

10/10/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Hava DurumuAlanyaAntalyaMeteoroloji Genel Müdürlüğü8 Ekim Hava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
7 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
Yurtta hava durumu|6 Ekim Cuma 
Yurtta hava durumu|6 Ekim Cuma 

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim