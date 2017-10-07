8 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

ALANYA, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 26° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 54 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

07/10/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

08/10/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

09/10/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

10/10/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.