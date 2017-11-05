6 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 21° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 84 olması ve rüzgar hızının ortalama 12.87 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

06/11/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

07/11/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.

08/11/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.