5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 13° derece civarında olması ve havanın Hafif Yağmurlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 99 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

05/01/2018, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Hafif Yağmurlu olacak.

06/01/2018, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

07/01/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.