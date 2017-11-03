4 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 20° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 48 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

04/11/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Çok Bulutlu olacak.

05/11/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

06/11/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.