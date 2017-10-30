31 Ekim 2017 Alanya- Antalya Hava Durumu

Alanya, Antalya Hava Durumu
Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 23° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 57 olması ve rüzgar hızınınortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.
30/10/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.
31/10/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.
01/11/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.
02/11/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.
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