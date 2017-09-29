30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 28° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 66 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

30/09/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

01/10/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Genellikle Güneşli olacak.

02/10/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.