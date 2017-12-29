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30 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

30 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

29 Aralık 2017 Cuma 17:11
30 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 15° derece civarında olması ve havanın Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 96 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

30/12/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 15° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Yağmur olacak.

31/12/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

01/01/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
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