29 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Genellikle Gök Gürültülü Fırtınalar olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 86 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

29/10/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

30/10/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

31/10/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.