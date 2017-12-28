29 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 17° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 64 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

29/12/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Yağmur olacak.

30/12/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Yağmur olacak.

31/12/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.