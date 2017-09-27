28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 28° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 53 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

28/09/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Genellikle Güneşli olacak.

29/09/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Genellikle Güneşli olacak.

30/09/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.