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28 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
28 Ekim 2017 Antalya -...
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28 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

28 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

27 Ekim 2017 Cuma 18:00
28 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
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Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 24° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 42 olması ve rüzgar hızınınortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

27/10/2017Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.

28/10/2017Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

29/10/2017Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

30/10/2017Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

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Alanya Hava Durumu28 Ekim 2017Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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