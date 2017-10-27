28 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 24° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 42 olması ve rüzgar hızınınortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.
27/10/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.
28/10/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Sağanak Yağışlı olacak.
29/10/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.
30/10/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.
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