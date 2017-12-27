28 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 16° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 77 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

28/12/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

29/12/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

30/12/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Sağanak Yağışlı olacak.