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27 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

27 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

26 Ekim 2017 Perşembe 17:48
27 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 23° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 73 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

27/10/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Bulutlu olacak.

28/10/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

29/10/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

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Son Güncelleme: 26.10.2017 17:57
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Alanya Hava DurumuAntalya Hava DurumuHava DurumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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