27 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 23° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 73 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

27/10/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Bulutlu olacak.

28/10/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.

29/10/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.