26 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 23° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 92 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

26/10/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

27/10/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.

28/10/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.