26 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 17° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 47 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

26/12/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

27/12/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Kısmen Güneşli olacak.

28/12/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.