25 Ocak 2016 Antalya - Alanya hava durumu

hava durumu ile ilgili son gelişmeler:



Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 6° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da bugün için nem oranının yüzde 18 olması ve rüzgar hızının ortalama 27.36 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.





25/01/2016, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 7° derece ve en düşük 1° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.





26/01/2016, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 7° derece ve en düşük 3° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Çok Bulutlu olacak.





27/01/2016, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 11° derece ve en düşük 2° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.



