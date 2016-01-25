25 Ocak 2016 Antalya - Alanya hava durumu

25 Ocak 2016 Pazartesi 12:06
İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:
Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 6° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da bugün için nem oranının yüzde 18 olması ve rüzgar hızının ortalama 27.36 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.
25/01/2016, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 7° derece ve en düşük 1° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.
26/01/2016, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 7° derece ve en düşük 3° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Çok Bulutlu olacak.
27/01/2016, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 11° derece ve en düşük 2° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.
28/01/2016, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 11° derece ve en düşük 4° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 12:08