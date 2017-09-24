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25 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

25 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

24 Eylül 2017 Pazar 17:18
25 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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ALANYA, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 30° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 55 olması ve rüzgar hızınınortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

24/09/2017Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

25/09/2017Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

26/09/2017Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.

27/09/2017Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

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