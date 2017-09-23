24 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

ALANYA Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 29° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 58 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.
23/09/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.
24/09/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 30° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.
25/09/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.
26/09/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.
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