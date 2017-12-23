24 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

ALANYA, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 85 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

23/12/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Yağmur olacak.

24/12/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 15° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

25/12/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 12° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

26/12/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 14° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.