23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 24° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 68 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

23/10/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 24° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

24/10/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

25/10/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 18° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Gök Gürültülü Fırtınalar olacak.