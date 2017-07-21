22 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 32° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 70 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

22/07/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 27° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Genellikle Güneşli olacak.

23/07/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 27° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

24/07/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 27° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.