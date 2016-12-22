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22 Aralık 2016 Antalya - Alanya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da hava durumu nasıl olacak?

22 Aralık 2016 Antalya - Alanya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da hava durumu nasıl olacak?

22 Aralık 2016 Perşembe 09:52
22 Aralık 2016 Antalya - Alanya hava durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:
Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 6° derece civarında olması ve havanın Sağanak Yağışlı olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 68 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.
22/12/2016, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 9° derece ve en düşük 8° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Sağanak Yağışlı olacak.
23/12/2016, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 11° derece ve en düşük 9° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Sağanak Yağışlı olacak.
24/12/2016, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 12° derece ve en düşük 8° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Hafif Yağmurlu olacak.
25/12/2016, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 12° derece ve en düşük 8° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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