21 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

ALANYA, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 31° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 70 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

20/09/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 31° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

21/09/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

22/09/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.

23/09/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 29° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.