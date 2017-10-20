21 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

ALANYA, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 26° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 52 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/hşeklinde seyredeceği öngörülüyor.

20/10/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

21/10/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

22/10/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

23/10/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 25° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.