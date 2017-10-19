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20 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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20 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

20 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

19 Ekim 2017 Perşembe 18:28
20 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 26° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 53 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

19/10/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

20/10/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

21/10/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 20° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

22/10/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 19° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
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