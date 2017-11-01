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2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
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2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

01 Kasım 2017 Çarşamba 18:18
2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 22° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 54 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

02/11/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Kısmen Güneşli olacak.

03/11/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

04/11/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
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