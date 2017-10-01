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2 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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2 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

2 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

01 Ekim 2017 Pazar 17:31
2 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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ALANYA, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 25° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 70 olması ve rüzgar hızının ortalama 1.61 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

01/10/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 26° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava sağanak yağışlı, kısmen güneşli olacak.

02/10/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 28° derece ve en düşük 23° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

03/10/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 22° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.

04/10/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 27° derece ve en düşük 21° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

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2 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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