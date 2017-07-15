16 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 33° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 70 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

16/07/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 27° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Genellikle Güneşli olacak.

17/07/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 27° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

18/07/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 27° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.